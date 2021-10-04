В пригороде Милана упал самолет. Погибли 8 человек, в том числе — миллиардер из Румынии

В пригороде Милана частный самолет врезался в двухэтажное офисное здание, в результате чего погибли 8 человек.

Об этом пишет BBC.

Одномоторный Pilatus PC-12 направлялся к острову Сардиния и упал сразу после взлета из миланского аэропорта Линате. Очевидцы рассказали о том, что самолет при падении был охвачен пожаром. В результате аварии сгорело здание и несколько припаркованных автомобилей.

Издание сообщает, что пилотом самолета был 68-летний румынский миллиардер Ден Петреску. Он погиб вместе со своей женой и их сыном. Также сообщается о гибели еще одного ребенка. Петреску был одним из богатейших людей Румынии, заработав свое состояние в более чем €3 млрд на инвестициях в недвижимость и торговлю.