Генпрокурор Ірина Венедіктова «активізувала» справи проти осіб із орбіти «власника телеканалів». Ймовірно, йдеться про олігарха Ахметова

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що доручила «активізувати» розслідування цілої низки кримінальних проваджень проти осіб з «орбіти власника кількох відомих телеканалів, вугільних підприємств, підприємств у сфері енергетики».
У своєму Facebook вона написала, що хоче переконатися у доцільності прийнятих рішень прокурорами різних рівнів щодо субʼєктів та окремих осіб з оточення вищезгаданого «власника».
«Я нікого не називаю заколотником, олігархом чи правопорушником, але я маю право в такий гострий для країни момент активізувати розслідування цілої низки кримінальних проваджень [...]. Ми провели попередній аналіз всього масиву кримінальних проваджень і наразі з’ясувалося, що мова йде про понад 200 справ», — написала вона.
Венедіктова додала, що справи повʼязані із великими підприємствами у сфері вугільної промисловості та енергетики з орбіти «впливової людини», а орієнтовні суми збитків обчислюються мільярдами гривень.
Вона не вказує імʼя «впливової людини», але за описом — це Рінат Ахметов. Джерело LIGA.net у правоохоронних органах також вказує на Ахметова.
- 26 листопада під час своєї пресконференції, яка тривала понад 5 годин, президент Зеленський заявив, що «близьке оточення» Ахметова нібито втягує того у «війну проти України та її президента». Він розповів, що на 1 грудня представники України та представники Росії планують здійснити державний переворот і залучити на це мільярд доларів.
- Олігарх Рінат Ахметов назвав «суцільною брехнею» інформацію про те, що його нібито втягують у підготовку державного перевороту в Україні. Ахметов запевнив, що захищатиме «вільну Україну, вільну економіку, демократію і свободу слова».
- 29 листопада СБУ почала розслідувати підготовку можливого держперевороту.
- Раніше ЗМІ писали, що на конфронтацію між Зеленським та Ахметовим вплинув закон про деолігархізацію.