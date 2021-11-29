СБУ почала розслідування підготовки можливого держперевороту

Служба безпеки відкрила справу і почала розслідування підготовки можливого державного перевороту в Україні.

Про це пише пресслужба СБУ.

Там зазначили, що провадження відкрили за ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України — за фактом готування окремими громадянами України та РФ дій з метою захоплення державної влади.

Справу розслідує головне слідче управління СБУ. Жодних інших деталей у відомстві не розголошують, лише пообіцяли повідомити про хід розслідування пізніше.