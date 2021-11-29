СБУ начала расследование подготовки возможного госпереворота

Служба безопасности открыла дело и начала расследование подготовки возможного государственного переворота в Украине.

Об этом пишет пресс-служба СБУ.

Там отметили, что производство было открыто по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины — по факту подготовки отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти.

Дело расследуется главным следственным управлением СБУ. Никаких других деталей в ведомстве не разглашают, только пообещали сообщить о ходе расследования позже.