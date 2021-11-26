Ахметов звинуватив президента Зеленського у «поширенні брехні» щодо держперевороту

Олігарх Рінат Ахметов назвав «суцільною брехнею» інформацію про те, що його нібито втягують у підготовку державного перевороту в Україні.
Про це він заявив, коментуючи слова президента Володимира Зеленського під час пресконференції 26 листопада, передала прессекретарка олігарха Ганна Терехова, повідомляє Інтерфакс-Україна.
«Мене обурює поширення цієї брехні, незалежно від того, якими мотивами керується президент. Моя позиція була і буде однозначною — незалежна демократична та цілісна Україна з Кримом та моїм рідним Донбасом. Мої дії це підтверджують», — сказав він.
Також Ахметов запевнив, що захищатиме «вільну Україну, вільну економіку, демократію і свободу слова».
«І зроблю все від себе залежне, щоб авторитаризму та цензури в Україні не було», — додав він.
- Раніше фракція «Слуга народу» спільно вирішила ігнорувати телеканали олігарха Ріната Ахметова «Україна 24» та «Україна», оскільки вони «перетворилися на відверто пропагандистські «ДТЕК 24» і «Олігарх».
- 19 листопада на програму «Свобода слова Савіка Шустера», яка виходить на телеканалах «Україна» та «Україна 24», запросили президента України Володимира Зеленського і главу Офісу президента Андрія Єрмака, але вони відмовились. Одна з тем, які планувалось обговорити під час програми, — підготовка та зрив операції українських спецслужб із затримання «вагнерівців».
- В Офісі президента пояснили, що відмовили телеканалу, оскільки він «маніпулятивно та провокативно подає інформацію, граючи за правилами олігархів».
- 26 листопада під час своєї пресконференції, яка тривала понад 5 годин, президент Зеленський заявив, що «близьке оточення» Ахметова нібито втягує його у «війну проти України та її президента».