Ахметов звинуватив президента Зеленського у «поширенні брехні» щодо держперевороту

Про це він заявив, коментуючи слова президента Володимира Зеленського під час пресконференції 26 листопада, передала прессекретарка олігарха Ганна Терехова, повідомляє Інтерфакс-Україна .

Олігарх Рінат Ахметов назвав «суцільною брехнею» інформацію про те, що його нібито втягують у підготовку державного перевороту в Україні .

«Мене обурює поширення цієї брехні, незалежно від того, якими мотивами керується президент. Моя позиція була і буде однозначною — незалежна демократична та цілісна Україна з Кримом та моїм рідним Донбасом. Мої дії це підтверджують», — сказав він.

Також Ахметов запевнив, що захищатиме «вільну Україну, вільну економіку, демократію і свободу слова».

«І зроблю все від себе залежне, щоб авторитаризму та цензури в Україні не було», — додав він.