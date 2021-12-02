Астронавти NASA успішно замінили антену на МКС. У відкритому космосі вони працювали близько 8 годин

Американські астронавти NASA Томас Маршберн та Кайла Беррон успішно замінили несправну антену Міжнародної космічної станції, провівши у відкритому космосі приблизно 8 годин.

Маршберн і Беррон за підтримки роботизованої руки-маніпулятора Canadarm-2 під управлінням астронавта Європейського космічного агентства Маттіаса Маурера демонтували несправну антену S-діапазону на опорному сегменті P1 ферми МКС та замінили її на запасну. Тепер NASA зможе отримувати усі сигнали.

Для Маршберна це був пʼятий вихід у відкритий космос, а для Беррон — перший.