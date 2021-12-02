Американська Rocket Lab представила багаторазову ракету Neutron — конкурента Falcon 9 (SpaceX)

Американська аерокосмічна компанія Rocket Lab представила багаторазову ракету-носій середнього класу Neutron («Нейтрон»), яка ще розробляється. Це друга ракета від Rocket Lab, але голова компанії Пітер Бек назвав її майбутнім.

Бек у короткій презентації заявив, що Neutron зможе виводити на низьку навколоземну орбіту до 15 тонн вантажу і має здійснити свій перший політ у 2024 році.

Neutron довжиною 40 метрів складатиметься з двох ступеней та носового блоку. Перша матиме сім нових двигунів Archimedes, які ще розробляються, а друга — один Archimedes. Після відокремлення розгінний блок зможе повертатися на посадкову платформу. Особливість Neutron — незвичайний носовий обтічник, що розкривається, який і буде «випускати» корисне навантаження. Він не буде відокремлюватися від розгінного блоку.

Частини ракети, як і двигуни, виготовлятимуться на 3D-принтері. Сама ж ракета буде екологічною і працюватиме на метані з киснем.

Бек не сказав, на якому етапі знаходиться розробка Neutron, але, як пише CNBC, перші вогневі випробування Archimedes очікуються в 2022 році. Вже зараз ясно, що Neutron — це прямий конкурент ракети Falcon 9 компанії SpaceX.