Убивство ексдепутата Держдуми Вороненкова: суд увʼязнив одного підозрюваного на 12 років, іншого — виправдав

Шевченківський районний суд Києва засудив Ярослава Тарасенка до 12 років увʼязнення за причетність до вбивства колишнього депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова у березні 2017 року в Києві.
Про це пише видання «Ґрати».
Суд дійшов висновку, що Тарасенко був водієм у кілера. Колегія також визнала його винним у незаконному зберіганні вогнепальної зброї — пістолета, знайденого під час обшуку.
При цьому колегія виправдала другого підсудного — харківʼянина Олександра Лося, раніше засудженого за розбій. За версією прокуратури він стежив за ексдепутатом напередодні вбивства. Судді вирішили, що його провину не доведено.
Убивство Вороненкова
Дениса Вороненкова застрелили в центрі Києва 23 березня 2017 року. Убивця — українець Павло Паршев — був поранений охоронцем російського ексдепутата і згодом помер від поранень у лікарні. Колишній депутат від Комуністичної партії РФ у 2016 році разом із дружиною Марією Максаковою переїхав у Київ і отримав громадянство України. У жовтні 2017 року тодішній генпрокурор Юрій Луценко заявив, що замовник вбивства — колишній цивільний чоловік Марії Максакової Володимир Тюрін. У березні 2018 року його оголосили в розшук.
- У січні 2019 року в Москві група невідомих чоловіків зі стріляниною викрала українського кримінального авторитета Юрія Василенка — фігуранта справ щодо вбивства Вороненкова і лідера харківської сепаратистської організації «Оплот» Євгена Жиліна.
- Наприкінці жовтня того ж року в Харкові сталася стрілянина. Загиблий виявився свідком у справі про вбивство Вороненкова.
- У листопаді в Житомирській області вбили адвоката Святослава Пархоменка, який захищав підозрюваного в організації вбивства Вороненкова.