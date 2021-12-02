Убивство ексдепутата Держдуми Вороненкова: суд увʼязнив одного підозрюваного на 12 років, іншого — виправдав

Шевченківський районний суд Києва засудив Ярослава Тарасенка до 12 років увʼязнення за причетність до вбивства колишнього депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова у березні 2017 року в Києві.

Про це пише видання «Ґрати».

Суд дійшов висновку, що Тарасенко був водієм у кілера. Колегія також визнала його винним у незаконному зберіганні вогнепальної зброї — пістолета, знайденого під час обшуку.

При цьому колегія виправдала другого підсудного — харківʼянина Олександра Лося, раніше засудженого за розбій. За версією прокуратури він стежив за ексдепутатом напередодні вбивства. Судді вирішили, що його провину не доведено.

Убивство Вороненкова

Дениса Вороненкова застрелили в центрі Києва 23 березня 2017 року. Убивця — українець Павло Паршев — був поранений охоронцем російського ексдепутата і згодом помер від поранень у лікарні. Колишній депутат від Комуністичної партії РФ у 2016 році разом із дружиною Марією Максаковою переїхав у Київ і отримав громадянство України. У жовтні 2017 року тодішній генпрокурор Юрій Луценко заявив, що замовник вбивства — колишній цивільний чоловік Марії Максакової Володимир Тюрін. У березні 2018 року його оголосили в розшук.