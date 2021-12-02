Financial Times склала список найвпливовіших жінок року. Хто до нього увійшов

Газета Financial Times опублікувало традиційний список із 25 найвпливовіших жінок світу.

Цьогоріч до нього, серед інших, увійшли генеральний директор General Motors Мері Барра, спікер Палати представників США Ненсі Пелосі, президент Тайваню Цай Інвень, тенісистка Наомі Осака, сценарист Шонда Раймс, актриса Скарлетт Йоханссон.

Повний список виглядає наступним чином:

директор Світової організації торгівлі Нгозі Оконджо-Івеала ;

; голова Федеральної торговельної комісії США Ліна Хан ;

; генеральний директор General Motors Мері Барр ;

; головний економіст Міжнародного валютного фонду Гіта Гопінат ;

; найбагатша жінка Бразилії Луїза Трахано ;

; спікер Палати представників США Ненсі Пелосі ;

; суданський політик Маріам Аль-Махді ;

; британський інвестор Кейт Бінгем ;

; засновниця компанії з управління інвестиціями Ark Invest Кеті Вуд ;

; очільниця компанії, яка володіє роздрібними американськими аптечними мережами Walgreens and Boots Розалінда Брюер ;

; президент Тайваню Цай Інвень ;

; викривальниця Facebook Френсіс Хауген ;

; тенісистка Наомі Осака ;

; очільниця ради, яка пише нову Конституцію Чилі Еліза Лонкон ;

; гонконзька активістка Агнес Чоу ;

; член Конгресу США Ліз Чейні ;

; юристка у сфері захисту довкілля Ванесса Накате ;

; афганська активістка Сотуда Форотан ;

; лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська ;

; режисерка Хлої Чжао ;

; письменниця Саллі Руні ;

; сценарист Шонда Раймс ;

; актриса Скарлетт Йоханссон ;

; художниця Паула Рего ;

; креативний директор бренду Chloé Габріела Херст.

Минулоріч до аналогічного списку Financial Times потрапили 12 жінок. З нинішнього переліку у ньому були присутні лише Тихановська та Цай Інвень.