Financial Times составила список самых влиятельных женщин года. Кто в него вошел

Газета Financial Times опубликовала традиционный список, в который вошли 25 самых влиятельных женщин в мире.

В этом году в список, среди прочих, попали генеральный директор General Motors Мэри Барра, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, президент Тайваня Цай Инвэнь, теннисистка Наоми Осака, сценарист Шонда Раймс, актриса Скарлетт Йоханссон.

Полный список выглядит следующим образом:

директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала ;

; председатель Федеральной торговой комиссии США Лина Хан ;

; генеральный директор General Motors Мэри Барр ;

; главный экономист Международного валютного фонда Гита Гопинат ;

; самая богатая женщина Бразилии Луиза Трахано ;

; спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси ;

; суданский политик Мариам аль-Махди ;

; британский инвестор Кейт Бинхем ;

; основательница компании по управлению инвестициями Ark Invest Кэти Вуд ;

; глава компании, владеющей розничными американскими аптечными сетями Walgreens and Boots Розалинд Брюер ;

; президент Тайваня Цай Инвэнь ;

; обличительница Facebook Фрэнсис Хауген ;

; теннисистка Наоми Осака ;

; глава совета, пишущего новую Конституцию Чили Элиза Лонкон ;

; гонконгская активистка Агнес Чоу ;

; член Конгресса США Лиз Чейни ;

; юрист в сфере защиты окружающей среды Ванесса Накате ;

; афганская активистка Сотуда Форотан ;

; лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская ;

; режиссер Хлои Чжао ;

; писательница Салли Руни ;

; сценарист Шонда Раймс ;

; актриса Скарлетт Йоханссон ;

; художница Паула Рего ;

; креативный директор бренда Chloé Габриэла Херст.

В прошлом году в аналогичный список Financial Times попали только 12 женщин. Из нынешнего перечня в нем присутствовали Тихановская и Цай Инвэнь.