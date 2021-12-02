Рада продовжила дію закону про особливий статус окупованого Донбасу ще на рік

Верховна Рада подовжила дію закону про особливий статус окупованих районів Донецької та Луганської областей.

За це рішення проголосували 317 нардепів.

Закон діятиме до 31 грудня 2022 року.

Що передбачає закон про «особливий статус» Донбасу?

Недопущення кримінального переслідування, притягнення до кримінальної, адміністративної відповідальності та покарання осіб — учасників подій на території Донецької, Луганської областей.

Вивчення і підтримку російської та будь-якої іншої мови, а також їхній вільний розвиток і рівноправність.

Неможливість дострокового припинення повноважень депутатів місцевих рад і посадових осіб, обраних на місцевих виборах.

Особливий порядок призначення суддівського корпусу та прокуратури. Призначення будуть відбуватися за згодою місцевої влади, а не Києва.

Кабмін, інші центральні органи виконавчої влади можуть укладати з відповідними органами місцевої влади угоди щодо економічного, соціального та культурного розвитку.

Створення загонів народної міліції рішенням міських, селищних, сільських рад, координація їхньої діяльності відповідним сільським, селищним, міським головою. Загони народної міліції утворюються на добровільних засадах із громадян, які постійно мешкають у відповідних населених пунктах.

Спеціальний економічний режим, щоб стимулювати інвестиції та допомогти підприємствам відновити інфраструктуру, житловий фонд, переорієнтувати промисловість, створити нові робочі місця.

Оскільки російська сторона не дотримується Мінських домовленостей, особливий порядок місцевого самоврядування так і не запровадили.

Також документ передбачав, що 7 грудня 2014 року в окремих районах Донецької та Луганської областей мали відбутися позачергові місцеві вибори. Закон ухвалили 16 вересня 2014 року. Потім його дію неодноразово продовжували.