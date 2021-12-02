Рада продлила действие закона об особом статусе оккупированного Донбасса еще на год

Верховная Рада продлила действие закона об особом статусе оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

За данное решение проголосовали 317 нардепов.

Закон будет действовать до 31 декабря 2022 года.

Что предусматривает закон об «особом статусе» Донбасса?

Недопущение уголовного преследования, привлечения к уголовной, административной ответственности и наказания лиц — участников событий на территории Донецкой и Луганской областей.

Изучение и поддержку русского и любого другого языка, их свободное развитие и равноправие.

Невозможность досрочного прекращения полномочий депутатов местных советов и должностных лиц, избранных на местных выборах.

Особый порядок назначения судейского корпуса и прокуратуры. Назначения будут происходить по согласованию с местными властями, а не с Киевом.

Кабмин и другие центральные органы исполнительной власти могут подписывать с соответствующими органами местной власти соглашения об экономическом, социальном и культурном развитии.

Создание отрядов народной милиции по решению городских, поселковых, сельских советов, координация их деятельности соответствующим сельским, поселковым, городским главой. Отряды народной милиции формируются на добровольных началах из числа граждан, которые постоянно проживают в соответствующих населенных пунктах.

Специальный экономический режим, чтобы стимулировать инвестиции и помочь предприятиям восстановить инфраструктуру, жилой фонд, переориентировать промышленность, создать новые рабочие места.

Поскольку российская сторона не соблюдает Минские договоренности, особый порядок местного самоуправления так и не ввели.

Также документ предусматривал, что 7 декабря 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей должны были состояться внеочередные местные выборы. Закон был принят 16 сентября 2014 года, затем его действие не раз продлевали.