Рада ухвалила Держбюджет на 2022 рік

Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2022 рік.
За цей документ проголосували 268 нардепів.
Основні показники бюджету такі:
- Доходи — 1,322 трильйона гривень;
- Видатки — 1,497 трильйона грн;
- Граничний дефіцит — 188,798 мільярда грн;
- Надходження від ренти — 71,25 мільярда грн.
- Видатки на оборону — 6% ВВП;
Серед видатків, зокрема, передбачено: 2,1 млрд грн на зарплати медикам; 3 млрд — на соцпідтримку через карантин; 1 млрд грн — на програму «Питна вода»; 1,9 млрд — на цифровізацію; 1,7 млрд грн — на реконструкцію культурних памʼяток; 7,7 млрд — на розвиток аеропортової та залізничної інфраструктури; 416 мільйонів гривень — на підготовку до проведення Всеукраїнського перепису населення.
Крім того, закладено 50 млн грн на підготовку до впровадження накопичувальної системи загальнообовʼязкового державного пенсійного страхування.
- Напередодні уряд затвердив проєкт Держбюджету до другого читання. Зокрема, Кабмін збільшив дохідну частину на 55 мільярдів гривень, а видатки — на 56 млрд грн. Граничний обсяг дефіциту в оновленій редакції збільшено на 792 млн грн.