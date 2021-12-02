Рада ухвалила Держбюджет на 2022 рік

Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2022 рік.

За цей документ проголосували 268 нардепів.

Основні показники бюджету такі:

Доходи — 1,322 трильйона гривень;

Видатки — 1,497 трильйона грн;

Граничний дефіцит — 188,798 мільярда грн;

Надходження від ренти — 71,25 мільярда грн.

Видатки на оборону — 6% ВВП;

Серед видатків, зокрема, передбачено: 2,1 млрд грн на зарплати медикам; 3 млрд — на соцпідтримку через карантин; 1 млрд грн — на програму «Питна вода»; 1,9 млрд — на цифровізацію; 1,7 млрд грн — на реконструкцію культурних памʼяток; 7,7 млрд — на розвиток аеропортової та залізничної інфраструктури; 416 мільйонів гривень — на підготовку до проведення Всеукраїнського перепису населення.

Крім того, закладено 50 млн грн на підготовку до впровадження накопичувальної системи загальнообовʼязкового державного пенсійного страхування.