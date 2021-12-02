Рада приняла Госбюджет на 2022 год

Верховная Рада приняла Государственный бюджет на 2022 год.
За этот документ проголосовали 268 нардепов.
Основные показатели бюджета:
- Доходы — 1,322 триллиона гривен;
- Расходы — 1,497 триллиона грн;
- Предельный дефицит — 188,798 миллиарда грн;
- Поступления от ренты — 71,25 миллиарда грн.
- Расходы на оборону — 6% ВВП.
Среди расходов предусмотрено: 2,1 млрд грн на зарплаты медикам; 3 млрд — на соцподдержку из-за карантина; 1 млрд грн — на программу «Питьевая вода»; 1,9 млрд грн — на цифровизацию; 1,7 млрд грн — на реконструкцию культурных памятников; 7,7 млрд — на развитие аэропортовой и железнодорожной инфраструктуры, 416 миллионов гривен — на подготовку к проведению Всеукраинской переписи населения.
Кроме того, заложено 50 млн грн на подготовку к внедрению накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования.
- Накануне правительство утвердило проект Госбюджета ко второму чтению. В частности, Кабмин увеличил доходную часть на 55 миллиардов гривен, а расходы — на 56 млрд грн. Предельный объем дефицита в обновленной редакции увеличен на 792 млн грн.