Госбюджет на 2022 год: ко второму чтению Кабмин увеличил расходы и доходы

Кабинет министров увеличил доходную и расходную часть государственного бюджета на 2022 год в редакции соответствующего законопроекта № 6000 ко второму чтению.

Изменения указаны сайте парламента.

Кабмин увеличил доходную часть на 55 миллиардов гривен до 1,322 трлн грн, в том числе доходы по общему фонду — увеличены на 78 млрд грн до 1,181 трлн грн. Расходная часть увеличена на 56 млрд грн — до 1,497 трлн грн, в том числе по общему фонду — на 50 млрд грн.

Предельный объем дефицита в обновленной редакции увеличен на 792 млн грн (до 188,798 млрд грн), а поступления от рентных платежей до 71,25 млрд грн (на 25 млрд грн). План по налоговым поступлениям увеличен на 64 млрд грн — до 1,167 трлн грн. Поступления от Национального банка предлагается определить на уровне почти 13,6 млрд грн.

В документе предлагается убрать формулировку о предельном объеме гарантированного госдолга, оставив уровень предельного объема госдолга на прежнем уровне (2,725 трлн грн). Госгарантии могут выдаваться по решению Кабмина в объеме до 3% плановых доходов общего фонда госбюджета, как это было отражено в меморандуме с Международным валютным фондом.

Изменения в документ внесли на основе предложений, приведенных в Бюджетных выводах парламента, и уточнении прогнозов по среднегодовым ценам на сырье (газ, нефть, руду и так далее).