Держбюджет на 2022 рік: до другого читання Кабмін збільшив витрати та доходи

Кабінет міністрів збільшив доходну та видаткову частину державного бюджету на 2022 рік у редакції відповідного законопроєкту № 6000 до другого читання.

Зміни вказані на сайті парламенту.

Кабмін збільшив доходну частину на 55 мільярдів гривень до 1,322 трлн грн, у тому числі доходи за загальним фондом — збільшено на 78 млрд грн до 1,181 трлн грн. Видаткову частину збільшено на 56 млрд грн — до 1,497 трлн грн, у тому числі за загальним фондом — на 50 млрд грн.

Граничний обсяг дефіциту в оновленій редакції збільшено на 792 млн грн (до 188,798 млрд грн), а надходження від рентних платежів до 71,25 млрд грн (на 25 млрд грн). План щодо податкових надходжень збільшено на 64 млрд грн — до 1,167 трлн грн. Надходження від Національного банку пропонується визначити на рівні майже 13,6 млрд грн.

У документі пропонується усунути формулювання про граничний обсяг гарантованого держборгу, залишивши рівень граничного обсягу держборгу на колишньому рівні (2,725 трлн грн). Держгарантії можуть видаватися за рішенням Кабміну обсягом до 3% планових доходів загального фонду держбюджету, як це було відображено у меморандумі з Міжнародним валютним фондом.

Зміни до документу внесли на основі пропозицій, наведених у Бюджетних висновках парламенту, та уточненні прогнозів за середньорічними цінами на сировину (газ, нафту, руду, тощо).