ФСБ Росії заявила про затримання «агентів СБУ та ГУР Міноборони України»

Федеральна служба безпеки Росії заявила про затримання «двох агентів Служби безпеки України» й «агента Головного управління розвідки Міноборони України».

Про це повідомляє пресслужба ФСБ.

Так, затримано якихось «агентів СБУ» Зіновія та Ігоря Ковалів. Вони нібито прибули до Росії для збору інформації та фото- і відеозйомки стратегічно важливих підприємств й обʼєктів транспортної інфраструктури.

«В автомобілі, який використовувався, виявлено короткоствольну й автоматичну зброю, а також засоби індивідуального захисту, які направили на експертизу», — заявили у ФСБ.

За заявою російської спецслужби, затримані зізналися, що «завербовані чинним співробітником УСБУ в Тернопільській області полковником Коваликом Василем Васильовичем», який нібито поставив їм завдання збирати розвідувальну інформацію за винагороду в $10 тисяч.

Крім того, затримано «агента Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МО) України», який нібито готував терористичний акт. «Житель Київської області Цілик Олександр Вікторович, 1998 р. н., дав свідчення, що був завербований та діяв за вказівкою підполковника Кириловця Максима Леонідовича, 1988 р. н., начальника сектора — співробітника оперативної групи оперативного відділу спецрезерву ГУР МО України», — заявили у ФСБ.

Затриманий, за заявою ФСБ, планував підірвати два саморобні вибухові пристрої загальною масою 1,5 кг у тротиловому еквіваленті. «Для обладнання схронів і переправки до Росії саморобних вибухових пристроїв затриманий, у супроводі М. Кириловця та двох офіцерів військової розвідки, нелегально перетнув державний кордон Російської Федерації», — повідомили в російській спецслужбі.