ФСБ России заявила о задержании «агентов СБУ и ГУР Минобороны Украины»

Федеральная служба безопасности России заявила о задержании «двух агентов Службы безопасности Украины» и «агента ГУР Минобороны Украины».

Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

Так, задержаны некие «агенты СБУ» Зиновий и Игорь Ковалив. Они якобы прибыли в Россию для сбора информации и фото- и видеосъемки стратегически важных предприятий и объектов транспортной инфраструктуры.

«В используемом ими автомобиле обнаружено короткоствольное и автоматическое оружие, а также средства индивидуальной защиты, которые направили на экспертизу», — заявили в ФСБ.

По заявлению спецслужбы, задержанные сознались в том, что «завербованы действующим сотрудником УСБУ в Тернопольской области полковником Коваликом Василием Васильевичем», который якобы поручил им собирать развединформацию за вознаграждение в $10 тысяч.

Кроме того, задержан «агент Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины», который якобы готовил террористический акт. «Житель Киевской области Цилык Александр Викторович, 1998 г. р., дал признательные показания, что был завербован и действовал по указанию подполковника Кириловца Максима Леонидовича, 1988 г. р., начальника сектора — сотрудника оперативной группы оперативного отдела Спецрезерва ГУР МО Украины», — заявили в ФСБ.

Задержанный, по заявлению ФСБ, планировал подорвать два самодельных взрывных устройства общей массой 1,5 кг в тротиловом эквиваленте. «Для оборудования схронов и переправки в Россию самодельных взрывных устройств задержанный, в сопровождении М. Кириловца и двух офицеров военной разведки, нелегально пересек государственную границу Российской Федерации», — сообщили в российской спецслужбе.