ФСБ задержала в Крыму бывшего мэра Симеиза по подозрению в шпионаже в пользу Украины

Федеральная служба безопасности России задержала в аннексированном Крыму бывшего мэра Симеиза Юрия Ломенко. Его подозревают в шпионаже в пользу Украины.

Об этом пишет РБК.

«Установлено, что житель города Ялты в период с 2017 по 2018 год по заданию украинской спецслужбы осуществлял сбор, хранение, передачу сведений, составляющих государственную тайну РФ, в том числе о сотрудниках ФСБ России», — сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Ему предъявлены обвинения в государственной измене, Ломенко грозит до 20 лет лишения свободы.

Ломенко стал мэром Симеиза в 2013 году как представитель «Партии регионов». После аннексии Крыма остался на полуострове и стал «депутатом» Ялтинского городского совета от путинской партии «Единая Россия».

Также он создал общественную организацию «Украинцы Крыма», которая недавно была ликвидирована по его же инициативе. Также Ломенко 8 ноября лишили полномочий депутата согласно поданному им заявлению.