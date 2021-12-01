Половина родин загиблих на концерті репера Тревіса Скотта відмовилась від його пропозиції оплатити поховання

Половина родин загиблих на концерті репера Тревіса Скотта відмовилася від його пропозиції оплатити поховання.
Про це пише BBC.
Серед них, зокрема, і родина дев’ятирічного Езри Блаунта — найменшої жертви тисняви під час концерту.
Адвокат однієї з родин зазначив, що такий жест репера є «принизливим та недоречним». Родини вважають, що таким чином репер відновити свій імідж, але він також має понести відповідальність за тисняву.
«Я не сумніваюся, що містер Скотт відчуває докори совісті. Його майбутній шлях буде болючим. Він повинен визнати і, сподіваюся, побачити, що він несе частину відповідальності за цю трагедію», — йдеться у відповіді одного з адвокатів на пропозицію адвоката репера.
Родини загиблих зазначають, що попри те, що Скотт публічно висловлює співчуття близьким, він не визнає своєї провини у тому, що сталося.
- У ніч проти 6 листопада під час виступу Тревіса Скотта на фестивалі Astroworld у тисняві загинули 9 людей та ще 300 постраждали. Концерт тривав попри повідомлення про загиблих. Інцидентом зайнялася поліція Хʼюстона.
- Проти реперів Тревіса Скотта та Дрейка після цього подав позов один із постраждалих. Скотт та Live Nation незабаром пообіцяли повернути гроші глядачам фестивалю, а репер заявив про готовність допомогти сімʼям загиблих та оплатити похорон.
- Тревіса Скотта й організаторів звинувачують у недбалості. Реперам доведеться відповідати на позов, оскільки вони продовжили виступати, нібито вже знаючи про трагедію, а Apple Music — за ведення прямої трансляції. Усіх організаторів звинувачують у відсутності безпеки на заході та економії коштів на організації, щоб отримати більші прибутки.