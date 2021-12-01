Половина семей погибших на концерте рэпера Тревиса Скотта отказалась от его предложения оплатить похорон.

Об этом пишет BBC.

Среди них, в частности, и семья девятилетнего Эзры Блаунта — самой младшей жертвы давки во время концерта.

Адвокат одной из семей отметил, что такой жест рэпера является «унизительным и неуместным». Семьи считают, что таким образом рэпер пытается восстановить свой имидж, но он также должен понести ответственность за давку.

«Я не сомневаюсь, что мистер Скотт испытывает угрызения совести. Его будущий путь будет болезненным. Он должен признать и, надеюсь, увидеть, что он несет часть ответственности за эту трагедию», — говорится в ответе одного из адвокатов на предложение адвоката рэпера.

Семьи погибших отмечают, что несмотря на то, что Скотт публично выражает соболезнования близким, он не признает своей вины в произошедшем.