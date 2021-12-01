Половина семей погибших на концерте рэпера Тревиса Скотта отказалась от его предложения оплатить похорон.
Об этом пишет BBC.
Среди них, в частности, и семья девятилетнего Эзры Блаунта — самой младшей жертвы давки во время концерта.
Адвокат одной из семей отметил, что такой жест рэпера является «унизительным и неуместным». Семьи считают, что таким образом рэпер пытается восстановить свой имидж, но он также должен понести ответственность за давку.
«Я не сомневаюсь, что мистер Скотт испытывает угрызения совести. Его будущий путь будет болезненным. Он должен признать и, надеюсь, увидеть, что он несет часть ответственности за эту трагедию», — говорится в ответе одного из адвокатов на предложение адвоката рэпера.
Семьи погибших отмечают, что несмотря на то, что Скотт публично выражает соболезнования близким, он не признает своей вины в произошедшем.
- В ночь на 6 ноября во время выступления Тревиса Скотта на фестивале Astroworld в давке погибли 9 человек и еще 300 пострадали. Концерт продолжался, несмотря на сообщения о погибших. Инцидентом занялась полиция Хьюстона.
- Против рэперов Тревиса Скотта и Дрейка после этого подал иск один из пострадавших. Скотт и Live Nation вскоре пообещали вернуть деньги зрителям фестиваля, а рэпер заявил о готовности помочь семьям погибших и оплатить похороны.
- Тревиса Скотта и организаторов обвиняют в халатности. Рэперам придется отвечать на иск, поскольку они продолжили выступать, якобы уже зная о трагедии, а Apple Music – за ведение прямой трансляции. Все организаторы обвиняются в отсутствии безопасности на мероприятии и экономии средств на организации, чтобы получить больше прибыли.