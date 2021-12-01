Омбудсман Денісова: Український політв’язень Яцкін оголосив голодування

Український політвʼязень Іван Яцкін, засуджений до 11 років колонії суворого режиму, оголосив голодування.
Про це повідомила у своєму Telegram-каналі омбудсман Людмила Денiсова.
«Повністю ігнорується стан здоров’я Івана, який страждає на хронічне захворювання ніг: запалення судин призвело до утворення трофічних виразок, унаслідок чого відбувається нагноєння. Медична допомога йому не надається. Голодування в такому стані може призвести до найгіршого», — наголосила вона.
За словами адвоката політв’язня Миколи Полозова, під час етапування з окупованого Криму Яцкіна перевезли в «сумнозвісне тортурами СІЗО-1 міста Саратова».
Також він розповів, що російські тюремники систематично провокують українця.
«Зокрема, за те, що він не дозволив у своїй присутності образливих висловлювань на адресу української нації та України, був підданий приниженню: у нього відібрали всі ліки, порвали єдину сумку для особистих речей, заборонили користуватися кіоском і купувати там воду, а вода в камері не придатна для споживання», — цитує Денісова.
Омбудсман нагадала, що нелюдське ставлення до чоловіка є грубим порушенням статті 3 Конвенції про захист прав людини й основних свобод, яке прирівнюється до тортур і нелюдського поводження, і статті 22 Мінімальних стандартних правил поводження з увʼязненими, схвалених Економічною і соціальною радою ООН.
Окрім цього, Денісова звернулась до уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою забезпечити Яцкіну належні умови тримання, відповідно до міжнародних стандартів.
- Кримчанина Івана Яцкіна російські силовики затримали у грудні 2019 року через підозру в державній зраді. Після цього його етапували до Москви. За версією ФСБ, чоловік «діяв в інтересах українських спецслужб на території окупованого Криму, збирав і передавав якусь інформацію». На момент затримання Яцкіна його дружина Гульнара Кадирова була вагітна їхньою третьою дитиною.
- За даними російської газети «Коммерсантъ», Яцкін у лютому 2020 року писав листа президенту України з проханням включити його до списку осіб на обмін і надати фінансову допомогу його родині. Кримчанин винним себе не визнає і вважає, що його затримали через активну проукраїнську позицію.
- У травні 2021 року Яцкіна, обвинуваченого в «державній зраді» нібито на користь України, засудили до 11 років колонії суворого режиму.