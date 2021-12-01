Омбудсман Денісова: Український політв’язень Яцкін оголосив голодування

За словами адвоката політв’язня Миколи Полозова, під час етапування з окупованого Криму Яцкіна перевезли в «сумнозвісне тортурами СІЗО-1 міста Саратова».

«Повністю ігнорується стан здоров’я Івана, який страждає на хронічне захворювання ніг: запалення судин призвело до утворення трофічних виразок, унаслідок чого відбувається нагноєння. Медична допомога йому не надається. Голодування в такому стані може призвести до найгіршого», — наголосила вона.

Про це повідомила у своєму Telegram-каналі омбудсман Людмила Денiсова.

Також він розповів, що російські тюремники систематично провокують українця.

«Зокрема, за те, що він не дозволив у своїй присутності образливих висловлювань на адресу української нації та України, був підданий приниженню: у нього відібрали всі ліки, порвали єдину сумку для особистих речей, заборонили користуватися кіоском і купувати там воду, а вода в камері не придатна для споживання», — цитує Денісова.

Омбудсман нагадала, що нелюдське ставлення до чоловіка є грубим порушенням статті 3 Конвенції про захист прав людини й основних свобод, яке прирівнюється до тортур і нелюдського поводження, і статті 22 Мінімальних стандартних правил поводження з увʼязненими, схвалених Економічною і соціальною радою ООН.

Окрім цього, Денісова звернулась до уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою забезпечити Яцкіну належні умови тримання, відповідно до міжнародних стандартів.