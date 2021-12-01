Омбудсмен Денисова: Украинский политзаключенный Яцкин объявил голодовку

По словам адвоката политзаключенного Николая Полозова, во время этапирования из оккупированного Крыма Яцкина перевезли в «печально известное пытками СИЗО-1 города Саратова».

«Полностью игнорируется состояние здоровья Ивана, страдающего от хронического заболевания ног: воспаление сосудов привело к образованию трофических язв, в результате чего происходит нагноение. Медицинская помощь ему не оказывается. Голодание в таком состоянии может привести к худшему», — подчеркнула она.

Об этом сообщила в своем Telegram-канале омбудсмен Людмила Денисова.

Также он рассказал, что российские тюремщики систематически провоцируют украинца.

«В частности, за то, что он не разрешил в своем присутствии оскорбительных высказываний в адрес украинской нации и Украины, был подвергнут унижению: у него отобрали все лекарства, порвали единственную сумку для личных вещей, запретили пользоваться киоском и покупать там воду, а вода в камера не пригодна для потребления», — цитирует Денисова.

Омбудсмен напомнила, что бесчеловечное отношение к мужчине является грубым нарушением статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которое приравнивается к пыткам и бесчеловечному обращению, и статьи 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и социальным советом ООН.

Кроме этого, Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием обеспечить Яцкину надлежащие условия содержания в соответствии с международными стандартами.