Омбудсмен Денисова: Украинский политзаключенный Яцкин объявил голодовку

Украинский политзаключенный Иван Яцкин, приговоренный к 11 годам колонии строгого режима, объявил голодовку.
Об этом сообщила в своем Telegram-канале омбудсмен Людмила Денисова.
«Полностью игнорируется состояние здоровья Ивана, страдающего от хронического заболевания ног: воспаление сосудов привело к образованию трофических язв, в результате чего происходит нагноение. Медицинская помощь ему не оказывается. Голодание в таком состоянии может привести к худшему», — подчеркнула она.
По словам адвоката политзаключенного Николая Полозова, во время этапирования из оккупированного Крыма Яцкина перевезли в «печально известное пытками СИЗО-1 города Саратова».
Также он рассказал, что российские тюремщики систематически провоцируют украинца.
«В частности, за то, что он не разрешил в своем присутствии оскорбительных высказываний в адрес украинской нации и Украины, был подвергнут унижению: у него отобрали все лекарства, порвали единственную сумку для личных вещей, запретили пользоваться киоском и покупать там воду, а вода в камера не пригодна для потребления», — цитирует Денисова.
Омбудсмен напомнила, что бесчеловечное отношение к мужчине является грубым нарушением статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которое приравнивается к пыткам и бесчеловечному обращению, и статьи 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и социальным советом ООН.
Кроме этого, Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием обеспечить Яцкину надлежащие условия содержания в соответствии с международными стандартами.
- Крымчанина Ивана Яцкина российские силовики задержали в декабре 2019 года по подозрению в государственной измене. После этого его этапировали в Москву. По версии ФСБ мужчина «действовал в интересах украинских спецслужб на территории оккупированного Крыма, собирал и передавал какую-то информацию». На момент задержания Яцкина его жена Гульнара Кадырова была беременна их третьим ребенком.
- По данным российской газеты «Коммерсантъ», Яцкин в феврале 2020 года писал письмо президенту Украины с просьбой включить его в список лиц на обмен и предоставить финансовую помощь его семье. Крымчанин виновным себя не признает и считает, что его задержали из-за активной проукраинской позиции.
- В мае 2021 года Яцкина, обвиняемого в «государственной измене» якобы в пользу Украины, приговорили к 11 годам колонии строгого режима.