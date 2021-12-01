Тридцять найкращих учасників ЗНО 2021 року отримають по 100 тисяч гривень. Рада підтримала постанову

Верховна Рада на засіданні 1 грудня проголосувала за постанову про виділення по 100 тисяч гривень премії 30 найкращим учасникам цьогорічного Зовнішнього незалежного оцінювання.
За ухвалення постанови № 6254 проголосували 303 народні депутати.
Премію отримають випускники шкіл, які складали ЗНО з чотирьох і більше предметів та увійшли до переліку 30 осіб із найвищою загальною сумою балів (не менше 790 балів, зокрема 200 балів хоча б з одного предмета).
Також важливою умовою є те, щоб ці випускники цьогоріч були зараховані до закладу вищої освіти в Україні та підписали контракт на навчання.
Розмір однієї премії становить 100 тисяч гривень. На реалізацію цієї постанови потрібно 3 мільйони гривень. Управлінню справами Апарату парламенту доручено забезпечити виплату коштів лауреатам.
Ця постанова також стосується вихователів садочків, вчителів шкіл, викладачів профтехів, педагогів позашкільної освіти. Гроші виділять і молодим ученим, чиї роботи у 2020 році визнали найкращими.
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