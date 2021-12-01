Тридцать лучших участников ВНО 2021 года получат по 100 тысяч гривен. Рада поддержала постановление

Верховная Рада на заседании 1 декабря проголосовала за постановление о выделении по 100 тысяч гривен премии 30 лучшим участникам Внешнего независимого оценивания.

За принятие постановления № 6254 проголосовали 303 народных депутата.

Премию получат выпускники школ, которые сдавали ВНО по четырем и более предметам и вошли в список 30 человек с самой высокой общей суммой баллов (не менее 790 баллов, в том числе 200 баллов хотя бы по одному из предметов).

Также важным условием является то, чтобы эти выпускники в 2021 году были зачислены в учреждение высшего образования в Украине и подписали контракт на обучение.

Размер одной премии составляет 100 тысяч гривен. На реализацию этого постановления необходимо 3 миллиона гривен. Управлению делами Аппарата парламента поручено обеспечить выплату премий лауреатам.

Это постановление также касается воспитателей садиков, учителей школ, преподавателей профтехов, педагогов внешкольного образования. Деньги выделят и молодым ученым, чьи работы в 2020 году сочли лучшими.