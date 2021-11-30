В Україні вперше побудують сімейний будинок на 50 кімнат — на території «Охматдиту»

В Україні збудують перший будинок для батьків на території лікарні — він з’явиться в «Охматдиті» в Києві.

Відповідний меморандум підписали Міністерство охорони здоров’я, Мінекономіки, «Охматдит» та «Фундація Дім Рональда МакДональда в Україні», повідомив міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко на своїй сторінці в Facebook.