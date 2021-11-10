Капітан збірної України Андрій Ярмоленко передав премії за Євро-2020 лікарні «Охматдит»

Капітан збірної України з футболу Андрій Ярмоленко передав до лікарні «Охматдит» медичне обладнання, яке він придбав за бонуси, які він заробив на Чемпіонаті Європи 2020 року.

Про це він повідомив в Instagram у середу, 10 листопада.

Ярмоленко передав медичне обладнання завідуючій відділення гемофілії лікарні «Охматдит» Катерині Вільчевській.

За підсумками виступу на Чемпіонаті Європи 2020 року стало відомо, що збірна України отримає 16 мільйонів євро призових. Як саме потім були розподілені ці гроші та скільки саме отримав кожен з гравців і тренерів збірної, невідомо.