В Украине впервые построят семейный дом на 50 комнат — на территории «Охматдета»

В Украине будет построен первый дом для родителей на территории больницы — он появится в «Охматдете» в Киеве.

Соответствующий меморандум подписали Министерство здравоохранения, Минэкономики, «Охматдет» и «Фонд Дом Рональда МакДональда в Украине», сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.