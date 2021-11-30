МОН скасував рішення про присудження Киві наукового ступеня. Тих, хто це погоджував, покарали

Міністерство освіти та науки вирішило не присуджувати нардепу від ОПзЖ Іллі Киві науковий ступень. Атестаційна комісія МОН скасувала попереднє рішення спеціальної ради.
Про це у своєму Facebook написала нардепка від «Слуги народу» та очільниця підкомітету з питань вищої освіти комітету Верховної Ради з питань освіти Юлія Гришина.
«Щойно на засіданні Атестаційної колегії МОН одноголосно було ухвалено рішення про скасування рішення спецради Інституту підготовки кадрів держслужби зайнятості про присудження Іллі Ківі наукового ступеня кандидата наук з держуправління», — пояснила вона.
Також Гришина зазначила, що керівника спецради, наукового керівника та опонентів позбавили права займатись відповідними видами наукової діяльності протягом двох років.
- 26 квітня стало відомо, що Кива захистив кандидатську дисертацію і тепер може отримати науковий ступінь — кандидат наук з державного управління. Захист проходив в Інституті підготовки кадрів Державної служби зайнятості, члени комісії проголосували одностайно (13 — за). Під час захисту троє невідомих чоловіків блокували вхід в аудиторію, а сам Кива хамив журналістам.
- Журналісти Bihus.Info випустили відео, в якому розібрали дисертацію Киви. У ній багато неточностей, немає конкретики, плутанина у джерелах, підроблені документи тощо.
- 14 вересня Міносвіти відправило дисертацію Киви на поглиблене вивчення через «серйозні зауваження».