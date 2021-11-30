Нові обмеження в карантинних зонах запровадять із 6 грудня. Термін дії «жовтих» сертифікатів скоротиться до 30 днів

Із 6 грудня в Україні почнуть діяти нові обмеження в карантинних зонах.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Зокрема, уряд скоротив термін дії «жовтих» сертифікатів вакцинації зі 120 до 30 днів. «Нагадаємо, що мінімальні можливі інтервали між дозами вакцин: Comirnaty/Pfizer-BioNTech — 21 день, Moderna — 28 днів, CoronaVac/Sinovac Biotech — 14 днів, Oxford/AstraZeneca — 28 днів», — пояснили в МОЗ.

Крім того, із 6 грудня в «жовтій» зоні всі відвідувачі та персонал громадських закладів повинні бути вакциновані принаймні однією дозою або мати сертифікат про одужання чи негативний тест.