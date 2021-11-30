Нардеп Роман Соха оголосив про вихід із фракції «Слуга народу». Йому «соромно» за призначення Ростислава Шурми до ОП

Народний депутат Роман Соха заявив, що виходить зі складу фракції «Слуга народу», адже йому «соромно» за призначення Ростислава Шурми заступником голови Офісу президента.

Про це Соха заявив з трибуни Верховної Ради 30 листопада.

«Ви обіцяли, що в наших рядах будуть нові обличчя. Люди, які не були в політиці, не були дотичні до схем і не грабували країну. Ви обіцяли нову генерацію державників. Сьогодні я бачу призначення Ростислава Шурми заступником глави Офісу президента. Це колишній функціонер проросійського «Опозиційного блоку», він намагався зірвати вибори в Україні. Шурма — представник старої корупційної системи, і бився за її збереження. У нас війна, а куратором економіки в ОП ставлять людину, яка має такий бекграунд і репутацію. [...] Це не те, що ми обіцяли людям. Для мене Шурма — це остання крапля. Мені дуже соромно за це призначення, а також за призначення міліціянта Януковича Олега Татарова, лобіста «Харківських угод» Руслана Демченка. Цих людей не має бути на держаних посадах», — пояснив своє рішення Роман Соха.