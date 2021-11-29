В Україні удесятеро збільшилась кількість туристів із Саудівської Аравії. За неповний рік вони витратили тут $100 млн

Кількість туристів в Україні з Саудівської Аравії за останній рік збільшилася в 10 разів. Вони витратили тут майже $100 мільйонів.

Такі дані наводить Держагентство з розвитку туризму, пише Інтерфакс.

У середньому розрахунки базувалися на мінімальних витратах одного туриста у розмірі $2 000. Але експерти зазначають, що зазвичай вони становлять $2—3 тисячі.

Також в Агентстві розповіли, що вартість промокампанії на ринку Саудівської Аравії становила $120 тисяч, ще $26 тисяч витратили на організацію промо-турів.

Одним із факторів такого збільшення туристів у відомстві називають вихід на український ринок саудівської авіакомпанії flynas, а також польоти української компанії SkyUp до Саудівської Аравії.