В Украине в десять раз увеличилось количество туристов из Саудовской Аравии. За неполный год они потратили здесь $100 млн

Число туристов в Украине из Саудовской Аравии за последний год увеличилось в 10 раз. Они потратили здесь около $100 миллионов.

Такие данные приводит Госагентство по развитию туризма, пишет Интерфакс.

В среднем расчеты базировались на минимальных затратах одного туриста в размере $2 000. Но эксперты отмечают, что, как правило, они составляют $2—3 тысячи.

Также в Агентстве рассказали, что стоимость промокампании на рынке Саудовской Аравии составила $120 тысяч, еще $26 тысяч потратили на организацию промо-туров.

Одним из факторов такого увеличения туристов в ведомстве называют выход на украинский рынок саудовской авиакомпании flynas, а также полеты украинской компании SkyUp в Саудовскую Аравию.