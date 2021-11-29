Апеляція виправдала догхантера Олексія Святогора

Київський апеляційний суд залишив чинним рішення Шевченківського райсуду, який виправдав догхантера Олексія Святогора.
Про це повідомила організація UAnimals.
«Суд виправдав живодера Святогора. [...] До слова, обвинувачуваний та його адвокат навіть не прийшли на засідання», — заявили в UAnimals.
У січні Шевченківський райсуд пояснював, що виправдав Святогора через те, що його заклики знищувати безпритульних тварин не підпадають під предʼявлену йому статтю.
- 8 червня 2018 року догхантера Олексія Святогора, який перебував у розшуку, затримали вдома, у Києві. Його підозрювали за ч. 2 і 3 ст. 300 ККУ. Разом з тим зоозахисники звинувачують Олексія Святогора в отруєнні тисяч безпритульних собак.
- 11 червня Шевченківський суд на два місяці відправив Святогора до СІЗО. Проте 26 червня Апеляційний суд Києва помʼякшив запобіжний захід Святогору на цілодобовий домашній арешт.
- 18 січня 2021 року Шевченківський райсуд Києва визнав недоведеною його вину.
- Олексій Святогор неодноразово в ефірах на радіо та телебаченні пропагував жорстоке поводження з тваринами. Також він писав у соцмережах, що труїв собак.