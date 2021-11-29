Апелляция оправдала догхантера Алексея Святогора

Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Шевченковского райсуда, который оправдал догхантера Алексея Святогора.

Об этом сообщила организация UAnimals.

«Суд оправдал живодера Святогора. [...] К слову, обвиняемый и его адвокат даже не пришли на заседание», — заявили в UAnimals.

В январе Шевченковский райсуд объяснял, что оправдал Святогора из-за того, что его призывы уничтожать бездомных животных не подпадают под предъявленную ему статью.