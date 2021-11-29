Білоруському МАЗу відмовили в участі в ралі «Дакар-2022» через санкції

Білоруська команда «МАЗ-СПОРТавто» зникла зі списку учасників ралі «Дакар-2022», а її вантажівки не пропустили до Марселю (Франція), звідки машини мали доставити до Саудівської Аравії.
Про це повідомили «Матч ТБ» і Championat.
Зі списку учасників викреслили три білоруські екіпажі, до кожного з яких входять по три гонщики. Офіційні причин не називали.
«Офіційного коментаря з цього питання наразі немає. Ми сповістимо ЗМІ, якщо команда вирішить зробити якусь заяву», — заявили у пресслужбі МАЗу, передає російське агентство ТАСС.
За даними «МатчТВ», ситуація з недопуском вантажівок повʼязана із санкціями, які Євросоюз запровадив щодо Мінського автозаводу.
- У червні 2021 року ЄС ввів санкції проти 86 фізичних та юридичних осіб Білорусі через примусову посадку літака Ryanair у Мінську та затримання Романа Протасевича. Під санкції потрапив і МАЗ — компанію позбавили постачання західних двигунів.