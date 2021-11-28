Журналіст Ткач заявив, що УДО звільнило співробітників, які не збили дрон над резиденцією Зеленського. У відомстві назвали це брехнею

Журналіст-розслідувач Михайло Ткач повідомив, що Управління державної охорони звільнило своїх співробітників, які не збили безпілотник журналістів над державною резиденцією «Синьогора» у Гуті Івано-Франківської області, коли там перебував президент Володимир Зеленський. У відомстві назвали це брехнею і планують позиватися до суду.

Відповідну інформацію Ткач озвучив у подкасті «Української правди».

Він зазначив, що дізнався про це із власних джерел.

«Я знаю, що звільнили співробітників УДО, які не збили наш дрон, коли ми взлітали над «Синьогорою», над цією державною дачею — про що президент казав, що ми порушили закон. Вони мали його збити, але не ввімкнули якісь радари, не помітили й не збили», — розповів Ткач.

За його словами, тільки-но журналісти підняли безпілотник, то до них підійшли співробітники УДО і заборонили знімати. Однак дрон встиг злетіти і показати майданчик, де стояли гелікоптери ДСНС.

Водночас в Управлінні державної охорони заявили, що ця інформація не відповідає дійсності.

«Змушені знову розчарувати пана Михайла: його професійна діяльність ніяк не вплинула на службу наших військовослужбовців. Офіційно повідомляємо: всі військовослужбовці Управління державної охорони України продовжують виконувати службові обовʼязки та забезпечувати безпеку осіб та обʼєктів, щодо яких здійснюється державна охорона», — йдеться у повідомленні.

Там також підкреслили, що мають намір звернутися до суду через цю ситуацію.