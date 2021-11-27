Синоптики оголосили штормове попередження: Україну накриє туман

У неділю, 28 листопада, в більшості областей України очікується туман.
Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.
За даними синоптиків, туман буде вночі та вранці у північних, більшості західних, центральних та південних областей, видимість 200—500 м (I рівень небезпечності).
У Києві та в Київській області синоптики також оголосили штормове попередження через туман.
- В останні вихідні осені, 27—28 листопада, синоптики прогнозували теплу для листопада погоду та інтенсивні дощі в окремих регіонах України.