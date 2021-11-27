Синоптики объявили штормовое предупреждение: Украину накроет туман

В воскресенье, 28 ноября, в большинстве областей Украины ожидается туман.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
По данным синоптиков, туман будет ночью и утром в северных, большинстве западных, центральных и южных областей, видимость 200—500 м (I уровень опасности).
В Киеве и Киевской области синоптики также объявили штормовое предупреждение из-за тумана.
- В последние выходные осени, 27—28 ноября, синоптики прогнозировали теплую для ноября погоду и интенсивные дожди в отдельных регионах Украины.