В Україні через негоду без світла залишились мешканці 126 міст та сіл

В Україні через негоду були знеструмлені 126 населених пунктів. Більшість із них — у Київській області.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Дощ та пориви вітру залишили без світла 93 міста і села у Київській, 31 — у Чернігівській та 2 — у Кіровоградській області.

Наразі бригади обленерго відновлюють електропостачання.

Зазначимо, раніше в Укргідрометцентрі попереджали, що 26 листопада, вночі та вранці 27 листопада в країні очікуються пориви вітру 15—20 м/с.