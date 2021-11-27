В Україні через негоду без світла залишились мешканці 126 міст та сіл

В Україні через негоду були знеструмлені 126 населених пунктів. Більшість із них — у Київській області.
Про це повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Дощ та пориви вітру залишили без світла 93 міста і села у Київській, 31 — у Чернігівській та 2 — у Кіровоградській області.
Наразі бригади обленерго відновлюють електропостачання.
Зазначимо, раніше в Укргідрометцентрі попереджали, що 26 листопада, вночі та вранці 27 листопада в країні очікуються пориви вітру 15—20 м/с.
- В останні вихідні осені, 27—28 листопада, синоптики прогнозували теплу для листопада погоду та інтенсивні дощі в окремих регіонах України.