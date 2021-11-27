В Украине из-за непогоды без света остались жители 126 городов и сел

В Украине из-за непогоды были обесточены 126 населенных пунктов. Большинство из них — в Киевской области.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Дождь и порывы ветра оставили без света 93 города и села в Киевской, 31 — в Черниговской и 2 — в Кировоградской области.
В настоящее время бригады облэнерго возобновляют электроснабжение.
Напомним, ранее в Укргидрометцентре предупреждали, что 26 ноября, ночью и утром 27 ноября в стране ожидаются порывы ветра 15—20 м/с.
- В последние выходные осени, 27—28 ноября, синоптики прогнозировали теплую для ноября погоду и интенсивные дожди в отдельных регионах Украины.