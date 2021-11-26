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МВФ погіршив прогноз курсу гривні на найближчі 5 років

Автор:
Катерина Кадакова
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Міжнародний валютний фонд оновив прогноз курсу гривні до долара на декілька найближчих років.

Про це зазначається в матеріалах перегляду програми співпраці з Україною.

Згідно з підрахунками МВФ, середньорічний курс долара до гривні зросте до:

  • 2021 рік — 27,32 грн/$ (раніше — 27,52 грн/$);
  • 2022 рік — 27,43 грн/$ (27,41 грн/$);
  • 2023 рік — 27,91 грн/$ (27,66 грн/$);
  • 2024 рік — 28,00 грн/$ (27,80 грн/$);
  • 2025 рік — 28,00 грн/$ (27,80 грн/$);
  • 2026 рік — 28,00 грн/$ (27,80 грн/$).

Отже, довгостроковий прогноз курсу погіршився на 20 копійок.