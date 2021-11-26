МВФ погіршив прогноз курсу гривні на найближчі 5 років

Міжнародний валютний фонд оновив прогноз курсу гривні до долара на декілька найближчих років.
Про це зазначається в матеріалах перегляду програми співпраці з Україною.
Згідно з підрахунками МВФ, середньорічний курс долара до гривні зросте до:
- 2021 рік — 27,32 грн/$ (раніше — 27,52 грн/$);
- 2022 рік — 27,43 грн/$ (27,41 грн/$);
- 2023 рік — 27,91 грн/$ (27,66 грн/$);
- 2024 рік — 28,00 грн/$ (27,80 грн/$);
- 2025 рік — 28,00 грн/$ (27,80 грн/$);
- 2026 рік — 28,00 грн/$ (27,80 грн/$).
Отже, довгостроковий прогноз курсу погіршився на 20 копійок.
- Раніше МВФ удруге за осінь погіршив прогноз зростання ВВП України на 2021 рік.
- 24 листопада Україна отримала другий транш від Міжнародного валютного фонду за програмою stand-by. Кошти у розмірі $699 мільйонів надійшли на рахунок Національного банку України.