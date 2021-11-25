МВФ удруге за осінь погіршив прогноз зростання ВВП України на 2021 рік

Міжнародний валютний фонд погіршив на 0,3% оцінку зростання економіки України у 2021 році — до 3,2%. У жовтні цей показник знизили з 4 до 3,5%.
Про це йдеться у пресрелізі МВФ.
За даними фонду, відновлення економіки, яке почалося у другій половині 2020 року, зупинилося у 2021-му.
МВФ залишив без змін очікування зростання ВВП України у 2022 (на рівні 3,6%) та 2023 роках — 3,4%.
Також прогноз передбачає надходження прямих іноземних інвестицій на рівні 3,3% ВВП поточного року, 2,4% ВВП — наступного, 2,5% — у 2023-му.
Нагадаємо, 24 листопада Україна отримала другий транш від Міжнародного валютного фонду за програмою stand-by. Кошти у розмірі $699 мільйонів надійшли на рахунок Національного банку України.
- У серпні Міністерство економічного розвитку заявило, що у другому кварталі цього року зростання ВВП сягнуло 5,4%. Європейський банк реконструкції і розвитку поліпшив прогноз зростання економіки України у 2021 році з 3 до 3,5%. Прогнозоване зростання ВВП України у 2022 році становитиме 3,5%.
- У березні Всесвітній банк поліпшив прогноз зростання ВВП України у 2021 році з 3 до 3,8%. Але через пандемію він все одно буде нижчим, ніж до кризи.