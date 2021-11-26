Медіахолдинг нардепа Вадима Столара очолив ексдиректор NewsOne та «112 Україна»

Медіахолдинг LiveNetwork очолив колишній директор NewsOne та інформагентства «112 Україна» Юрій Будяк.

Про це сам Будяк повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Зазначимо, до цього холдингом керував Інститут когнітивного моделювання — це Дмитро Царенко, Віктор Березенко та Світлана Павелецька.

Раніше Інститут когнітивного моделювання повідомив, що з 28 листопада припиняє співпрацю з медіахолдингом через завершення терміну дії контракту.