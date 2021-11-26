Медиахолдинг нардепа Вадима Столара возглавил экс-директор NewsOne и «112 Украина»

Медиахолдинг LiveNetwork возглавил бывший директор NewsOne и информагентства «112 Украина» Юрий Будяк.
Об этом сам Будяк сообщил на своей странице в Facebook.
Отметим, что до этого холдингом руководил Институт когнитивного моделирования — это Дмитрий Царенко, Виктор Березенко и Светлана Павелецкая.
Ранее Институт когнитивного моделирования сообщил, что с 28 ноября прекращает сотрудничество с медиахолдингом из-за истечения срока действия контракта.
- Медиахолдинг LiveNetwork был основан в конце 2020 года. В его состав входят региональные телеканалы Live (ранее Kyiv.live), «Типичный Киев» и Odesa.live. Владельцем медиахолдинга является нардеп «Оппозиционной платформы – За жизнь» Вадим Столар.
- В апреле 2018 года канал «112 Украина» приобрел гражданин Германии Эдуард Катц, после чего сменилось руководство. Сначала с должности генерального продюсера ушел Сергей Логунов, на его место назначили Артема Марчевского, связываемого с нардепом ОПзЖ Виктором Медведчуком. После этого уволились несколько ведущих и ряд других сотрудников, директор информагентства Юрий Будяк ушел работать на NewsOne. В конце года и канал «112 Украина», и NewsOne перешли под контроль соратника Медведчука — нардепа от ОПзЖ Тараса Козака.
- 2 февраля 2021 года СНБО ввел санкции против Козака, а также его телеканалов: «112 Украина», ZIK и NewsOne. Козак обжаловал санкции в Верховном суде, а телеканал «112 Украина» обжаловал в Верховном суде указ Зеленского о введении санкций.
- 24 февраля сотрудники медиахолдинга Тараса Козака стали владельцами львовского канала «Перший незалежний». Его журналисты выразили резкий протест и заявили, что канал куплен незаконно.