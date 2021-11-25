«Схеми»: Розвідникам, які готували «вагнерівську» спецоперацію, анулювали закордонні паспорти. А міграційна служба про це не знала

Журналісти-розслідувачі програми «Схеми» заявили, що органи влади в період підготовки спецоперації із затримання бойовиків «ПВК Вагнера» (яка зрештою зірвалась) визнали недійсними закордонні паспорти п’ятьох колишніх працівників управління розвідки, які готували спецоперацію.
Розслідування оприлюднили ввечері 25 листопада.
Анулювали паспорти:
- Юрія Семенюка;
- Романа Червінського;
- Ігоря Дзери;
- Василя Бурби, тодішнього очільника розвідки Міністерства оборони, а також його паспорт на імʼя Василя Месхі;
- ще одного розвідника, який попросив не називати його ім’я.
Усі вони брали безпосередню участь у спецоперації. Підставою для ануляції паспортів став лист від 19 лютого від Міграційної служби до Прикордонної. У листі йдеться про те, що паспорти розвідників нібито оформлені з порушенням законодавства, тому їх треба анулювати.
Однак у відповідь на журналістський запит Міграційна служба заявила, що не готувала і не надсилала прикордонникам жодного листа з такими реквізитами та таким змістом. У Державній міграційній службі навіть немає інформації про те, що паспорти п’ятьох експрацівників розвідки були оформлені з порушеннями.
Водночас Державна служба спеціального звʼязку, яка займається спеціальною кореспонденцією, заявила, що лист із такими реквізитами з Міграційної до Прикордонної служби не надсилався. У відповідь на запит журналістів у Державній прикордонній службі наполягають, що такий лист надійшов до служби 25 лютого.
Журналісти запитали у прикордонників, чи могли вони отримати підроблений лист. Там відповіли, що на момент отримання документ мав всі належні реквізити, а застережень щодо ознак підробки не було. Пізніше у відповідь на запит вони підтвердили, що провели перевірку — паспорти цих розвідників зараз є дійсними.
- 17 листопада міжнародна група розслідувачів Bellingcat опублікувала своє розслідування про «злив» спецоперації із затримання Україною бойовиків російської «ПВК Вагнера». З нього зрозуміло, що Володимир Зеленський знав про операцію, а голова ОП Андрій Єрмак просив її відкласти.
- ТСК у звіті вказує, що спецоперація українських спецслужб все ж таки була, але хто стоїть за її відстрочкою на 5 днів (через яку найманців затримали білоруські спецслужби, а не українські) — невідомо. «Зливу» інформації з української сторони (за звітом ТСК) не було.