«Схеми»: Розвідникам, які готували «вагнерівську» спецоперацію, анулювали закордонні паспорти. А міграційна служба про це не знала

Журналісти-розслідувачі програми «Схеми» заявили, що органи влади в період підготовки спецоперації із затримання бойовиків «ПВК Вагнера» (яка зрештою зірвалась) визнали недійсними закордонні паспорти п’ятьох колишніх працівників управління розвідки, які готували спецоперацію.

Розслідування оприлюднили ввечері 25 листопада.

Анулювали паспорти:

Юрія Семенюка;

Романа Червінського;

Ігоря Дзери;

Василя Бурби, тодішнього очільника розвідки Міністерства оборони, а також його паспорт на імʼя Василя Месхі;

ще одного розвідника, який попросив не називати його ім’я.

Усі вони брали безпосередню участь у спецоперації. Підставою для ануляції паспортів став лист від 19 лютого від Міграційної служби до Прикордонної. У листі йдеться про те, що паспорти розвідників нібито оформлені з порушенням законодавства, тому їх треба анулювати.

Однак у відповідь на журналістський запит Міграційна служба заявила, що не готувала і не надсилала прикордонникам жодного листа з такими реквізитами та таким змістом. У Державній міграційній службі навіть немає інформації про те, що паспорти п’ятьох експрацівників розвідки були оформлені з порушеннями.