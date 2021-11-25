«Схемы»: Разведчикам, которые готовили «вагнеровскую» спецоперацию, аннулировали загранпаспорта. А миграционная служба об этом не знала

Журналисты-расследователи программы «Схемы» заявили, что органы власти в период подготовки спецоперации по задержанию боевиков «ЧВК Вагнера» (которая в итоге сорвалась) аннулировали загранпаспорта пятерых бывших сотрудников управления разведки, которые готовили спецоперацию.

Расследование обнародовали вечером 25 ноября.

Аннулировали паспорта:

Юрия Семенюка;

Романа Червинского;

Игоря Дзеры;

Василия Бурбы, тогдашнего руководителя разведки Минобороны, а также его паспорт на имя Василия Месхи;

еще одного разведчика, который попросил не называть его имя.

Все они принимали непосредственное участие в спецоперации. Основанием для аннуляции паспортов стало письмо от 19 февраля от Миграционной службы в Пограничную. В письме говорится, что паспорта разведчиков якобы оформлены с нарушением законодательства, поэтому их нужно аннулировать.

Однако в ответ на журналистский запрос Миграционная служба заявила, что не готовила и не посылала пограничникам писем с такими реквизитами и таким содержанием. Более того, у Государственной миграционной службе нет информации о том, что паспорта пяти экс-сотрудников разведки были оформлены с нарушениями.