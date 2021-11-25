У Європарламенті визнали відповідальність Росії за злочини, які скоює «ПВК Вагнера»

У Європарламенті ухвалили резолюцію, яка стосується порушення прав людини найманцями з російської «ПВК Вагнера». Відповідальність за ці злочини покладається на Росію.
Про це пише пресслужба Європарламенту.
Європарламентарі засудили жорсткі злочини, скоєні російськими найманцями. Вони зазначили, що саме Росія відповідальна за фінансування діяльності «ПВК Вагнера», тренування бійців, організацію та командування ними.
«Група Вагнера», як і інші найманці у сфері безпеки, має сприйматися як тіньова організація російської держави», — наголошується в документі.
Там вказано, що «вагнерівці» беруть участь у різних конфліктах, де Росія намагається посилити свій вплив. Зокрема, ідеться про Україну, Сирію, Судан, Мозамбік, Лівію, Венесуелу. Депутати Європарламенту закликали ЄС накласти санкції на всіх оперативних працівників «ПВК Вагнера» і заморозити їхні активи.
- На початку жовтня Організація Об’єднаних Націй оприлюднила доповідь, у якій пов’язала численні воєнні злочини під час конфлікту в Лівії з діяльністю російських найманців з «ПВК Вагнера». У звіті припускають, що наймані бойовики російської «Приватної військової компанії Вагнера» скоїли воєнні злочини. Вони, як стверджують в ООН, брали участь у розстрілах полонених у вересні 2019 року біля столиці Лівії Триполі.
- Розслідування CNN у червні показало, що російські найманці з «ПВК Вагнера», Sewa Security Services і Lobaye Invest SARLU (формально — гірничодобувна компанія) причетні до тортур і вбивств мирних жителів у Центральноафриканській Республіці.
- Показання цивільних і дані журналістів підтверджують конфіденційні документи ООН. У них повідомлялося, що російські найманці активно вбивають мирних жителів, займаються пограбуваннями і скоюють групові зґвалтування.