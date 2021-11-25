В Европарламенте признали ответственность России за преступления, совершенные «ЧВК Вагнера»

В Европарламенте была принята резолюция, касающаяся нарушений прав человека наемниками из российской «ЧВК Вагнера». Ответственность за эти преступления возлагается на Россию.

Об этом пишет пресс-служба Европарламента.

Европарламентарии осудили жесткие преступления, совершенные российскими наемниками. Они отметили, что именно Россия ответственна за финансирование деятельности «ЧВК Вагнера», тренировку бойцов, организацию и командование ими.

«Группа Вагнера», как и другие наемники в сфере безопасности, должна восприниматься как теневая организация российского государства», — отмечается в документе.

Там указано, что «вагнеровцы» участвуют в разных конфликтах, где Россия пытается усилить свое влияние. В частности, речь идет об Украине, Сирии, Судане, Мозамбике, Ливии, Венесуэле. Депутаты Европарламента призвали ЕС наложить санкции на всех оперативных сотрудников «ЧВК Вагнера» и заморозить их активы.