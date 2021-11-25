Депутати Закарпатської облради обрали нового голову. До цього засідання тричі переносили через «мінування»

Депутати Закарпатської обласної ради на сесії у четвер, 25 листопада, обрали главою облради представника партії «Рідне Закарпаття» Володимира Чубірка. Це рішення підтримали 37 депутатів.

Про це повідомляє Zaxid.net.

Перед початком таємного голосування депутат Олександр Ледида заявив, що фракція «За майбутнє» не братиме участі в голосуванні за нового голову облради. Аналогічну заяву від імені фракції «Слуга народу» виголосив Едгар Токар. Утім, голоси набралися.

У своїй промові новообраний голова облради Володимир Чубірко зазначив, що обіцяє «чесно і сумлінно виконувати свої обовʼязки».